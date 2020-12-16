Yok böyle maç!

Ziraat Türkiye Kupası'nda unutulmaz bir maç geride kaldı. Süper Lig ekibi Göztepe'nin TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u konuk ettiği maçta gol düellosu yaşandı. Timsah 31'de Batuhan Kör ile öne geçti, Göztepe 32'de Ideye'nin kafa vuruşuyla 1-1 yaptı. 47'de Batuhan gelen ortaya ayak koydu: 1-2.



122. DAKİKADA ATTI

73'te Halil Akbunar'ın şutu savunmada Cüneyt Köz'e çarpıp ağlara gitti: 2-2. 84'te Cherif Ndiaye topuğuyla şık bir gol attı: 3-2. 90+4'te oyuna sonradan giren Çağatay maçı uzatmalara taşıdı. 99'da Batuhan hat-trick yaptı. 117'de Cherif bir daha sahneye çıktı: 4-4. 122'de Batuhan son sözü söyledi.



GENÇLERi HER TAKIM OYNATSIN

BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Er, "Bugün sadece turu geçmedik. Tüm Türkiye'ye altyapıdaki gençlere şans verilmesi gerektiğini de gösterdik. Tüm takımı yürekten kutluyorum" dedi.



BATUHAN KÖR ŞOV YAPTI

Bursaspor'da Batuhan Kör, kariyerinin en unutulmaz maçlarından birini oynadı. 19 yaşında olan ve altyapıdan yetişen genç santrfor 4 gol atarak tarihe geçti. 1. Lig'de bu sezon 14 maçta 5 gol atan Batuhan, dün 4 gol kaydederek coştu.