Trabzonspor - Adana Demirspor | İlk 11'ler belli oldu | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Trabzonspor sahneye çıkıyor.
Bordo-mavililer 5. tur maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza
Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda oynanacak olan Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 18.15'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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