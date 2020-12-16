Trabzonspor - Adana Demirspor | İlk 11'ler belli oldu | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 16.12.2020 17:16 Güncelleme: 16.12.2020 17:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Trabzonspor sahneye çıkıyor.

Bordo-mavililer 5. tur maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda oynanacak olan Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 18.15'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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