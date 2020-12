Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Trabzonspor sahneye çıktı. Bordo-mavililer 5. tur maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Alper Çetin düdük çalıyor.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI

GOL: TRABZONSPOR 1-1 ADANA DEMİRSPOR

GOL: TRABZONSPOR 0-1 ADANA DEMİRSPOR

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ



Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'ndaki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 18.15'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Adana Demirspor karşısında önemli rotasyon yaparak ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Avcı, Uğurcan, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yerine ilk 11'de Erce, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio ve Plaza'ya görev verdi. Bordo-mavililerde Uğurcan, Afobe, Djaniny, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 isim kadroda yer almadı.



PLAZA VE FARUK CAN İLK KEZ



Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan ve şuana kadar sadece iki maçta toplamda 6 dakika süre alan Plaza Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili forma ile 11'de sahaya çıktı. Ayrıca altyapıdan yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maça çıktı ve Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.



KULÜBEDE FORVETLER YER ALMADI



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşılaşmasında forvet mevkiinde Plaza'ya görev verirken, bordo-mavililerin yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı. Avcı, bu maçta takımın forvet oyuncularından Ekuban, Afobe ve Djaniny'den herhangi birini kadroya dahil etmedi.



STOPERDE YİNE HUGO VE EDGAR İKİLİSİ



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı Adana Demirspor karşılaşmasında önemli değişiklikler yaparken savunmada fazla değişikliğe gitmedi. Özellikle de Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte savunmada sergiledikleri performans ile beğeni toplayan Edgar Ie ile Vitor Hugo bu maçta da 11'de şans buldu. Avcı beklenenin aksine Hüseyin ile Hosseini'yi kulübede oturturken, Campi de kadroya dahil edilmedi.