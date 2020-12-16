Malatya turladı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Yeni Malatya, kupada da yoluna devam etti. Sarıkırmızılılar konuk ettiği 2. Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maça hızlı başlayan Doğu temsilcisi, Topalli'nin 4 ve 39'da attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. 47'de tecrübeli futbolcu Zeki Yavru sahneye çıktı. 74'te Onur Akdeniz kendi ağlarını sarstı. Oyuna 76'da dahil olan 20 yaşındaki Doğukan Emeksiz 84'te skoru tayin etti.
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