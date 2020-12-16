Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Gaziantep FK ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.