Gaziantep FK-Kocaelispor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmayı haberimizden takip izleyebilirsiniz... Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor CANLI YAYIN GOL | Gaziantep FK 0-1 Kocaelispor GOL | Gaziantep FK 1-1 Kocaelispor
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