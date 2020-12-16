Gaziantep FK Kocaelispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep Fk sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sumudica'nın takımı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Giriş: 16.12.2020 12:58 Güncelleme: 16.12.2020 16:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Gaziantep FK ile Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sumudica'nın öğrencilere galibiyeti getiren goller Zvonimir Kozulj, Kevin Mirallas ve Alexandru Maxim'dan geldi. Kocaelispor'un gollerini ise Bahattin Köse ve Cerem Talha Dinçer kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig ekibi Gaziantep FK adını son 16'ya yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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