Fenerbahçe - Karacabey maçı CANLI izle | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kupada son 16'ya kalmak istiyor. Karacabey Belediyespor ise sürpriz peşinde.





İLK 11'LER



FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Farık, Pelkas, Mert Hakan, Thiam



KARACABEY BLD. 11'İ: Veysel, Sergen, Rasimcan, Onur, Hasan, Gökhan, Taşkın, Arda, Dijlan, Berk Ali, Ömer

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı saat 21.00'de başladı. Mücadele A Spor'dan naklen ekranlara geliyor.



'GÜZEL BİR MAÇ OLACAK'

Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker, "Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"ALEX'İN KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Geçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında Fenerbahçe var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Karacabey karşısında son 16'ya kalmak için sahaya çıkacak.

SAMANDIRA'DA YAŞANANLARI ANLATTI!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, FB Tv'de yaptığı açıklamalarda önemli sözler sarf etti.

Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde oldu;

"Kendi evimizde üst üste 3 mağlubiyet almak, bizde olmamış bir durum. Tüm camiamızdan bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bilmelerini istiyorum. İçeride neler konuştuğumuzu herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"PANİK HAVASI YOK"

Bizde bir panik havası yok, olmaması da gerekir. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün olduğu yerde beklenti vardır ama bir panik havası varmış gibi lanse edilmesinden rahatsızım. Takımımıza ve hocamıza çok güveniyoruz.

"HERKES ÇOK ÜZGÜN"

"Sahadan gelmiş biri olarak takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Gerek birebir gerek toplu olarak toplantı yaptık. Değerlendirmeler yaptık. Özetle, herkes çok üzgün."

"BİZİ BİRLEŞTİRECEK GÜÇ TARAFTARIMIZ"

"Skorlar birleştirir, skorlar ayrıştırır. Bizi birleştirecek yegane güç; taraftarlarımız. Taraftarımızla oynasaydık kaybettiğimiz maçları kazanırdık. Oyuncularımız her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyuyor. Sezon başında olan havayı biz oluşturmadık. Bu havayı oluşturanlar şimdi başka şeyler oluşturmaya çalışıyor.

"Fenerbahçe camiası çok büyük camiadır. Her türlü sıkıntının içinde Fenerbahçe ayağa kalktıysa bu taraftarı sayesindedir. Eğer bir mağlubiyet varsa sabahında en çok bunu biz yaşıyoruz. En ufacık bir mağlubiyette bizi yıpratmaya çalışacaklar."

"BİZ BURADAN DİMDİK ÇIKACAĞIZ"

Takımımıza, oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Biz buradan dimdik çıkacağız. Herkes çok rahat bir şekilde futbolu yorumlayabiliyor. Herkesin bir fikri var. Otomatikman 84 puanı olan bir takım 50 ile 60 bandında puan toplarsa şampiyonluğunu ilan eder.

Önümüzdeki 84 puanın tamamına talibiz. Geçmişte bir çok örneğini verdik. Fenerbahçe inandığında bunu çevirebilecek güçtedir. Burada umut aşılayan bir kişi değilim. Onların içinden biriyim. Fenerbahçe mutluysa ben de mutluyum, mutsuzsa ben de mutsuzum.

"SİSTEMATİK BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"

İçeride 3 maç kaybetmemiz bizi çok üzdü. İç saha performansımız teknik boyutunu hocamız değerlendirecektir. Hemen hemen her hafta değerlendirmemizi yapıyoruz. Sistematik bir çalışmamız var. Fenerbahçe iç sahadaki yenilmezlik serilerinde hep taraftarı olmuştur. Fenerbahçe, içeride ya da dışarıda oynadığı maçlara favori olarak çıkar.

"Fenerbahçe büyüklüğü bambaşka bir büyüklük. Fenerbahçe, sezon başından beri yaratılan algının içinde olmadık. Bunu yapan kişiler kendileri yapıyor. Fenerbahçe'nin uzun senelerdir gelmeyen şampiyonlukları var."

"BU OYUNU BOZACAĞIZ"

"Biz bu oyunu bozacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı bunlar söyleniyor. Herkes müsterih olsun. Bu takım iyi bir takım. Futbolcular, taraftarların neler istediğini biliyor. Fenerbahçe taraftarı en kötü günde bile takımını destekler. Kazanmakta ve kaybetmekte birliktelikler çok önemli. Fenerbahçe gibi sıkıntılara maruz kalmış bir kulüp için birliktelik çok önemli."

"FENERBAHÇE BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Sadece Fenerabahçe'ye transfer yapmak ya da oyuncu göndermek gibi bir görevimiz yok. Biz Fenerbahçe için birçok sevgimizden vazgeçtik. Fenerbahçe bizim önceliğimiz."