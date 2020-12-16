Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SADIK, SERDAR, NOVAK, OZAN, MERT, SİNAN, THIAM, ÖMER FARUK, CISSE

KARACABEY BLD.: HASAN, İLYAS, ONUR, RASİMCAN, SERGEN, YUSUF, TAŞKIN, GÖKHAN C., BERK, ARDA, GÖKHAN E