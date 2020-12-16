Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı izle, ZTK izle, A Spor izle...

Giriş: 16.12.2020 14:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SADIK, SERDAR, NOVAK, OZAN, MERT, SİNAN, THIAM, ÖMER FARUK, CISSE

KARACABEY BLD.: HASAN, İLYAS, ONUR, RASİMCAN, SERGEN, YUSUF, TAŞKIN, GÖKHAN C., BERK, ARDA, GÖKHAN E

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