Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor: 1-0 | MAÇ ÖZETİ İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın tek golü, Karacabey Belediyesporlu Onur Özcan'ın 11. dakikada topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.

Bu skorla sarı lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.

MAÇTAN NOTLAR

10. dakikada gelişen Karacabey Belediyespor atağında Hasan Güleryüz, Sosa'yı şık bir çalım atarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Altay, topu kornere çeldi.

11. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu Onur Özcan, Thiam'dan önce dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Sosa'nın pasını alan Ömer Faruk'un ceza sahası içinde çektiği şut az farkla auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Karacabey atağında, Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kalan Altay, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Abullah Dijlan Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu üstten kornere çeldi.



86'ncı dakikada Berk Ali Nizam'ın soldan vuruşunda kaleci Oytun topa iki hamlede sahip oldu.



