Çaykur Rize 15 dakikada bitirdi

A Spor'dan yayımlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig temsilcisi Eskişehir'i rahat geçti. İlk 15 dakikada rakibinin üstüne kabus gibi çöken mavi-yeşilliler, 5'te Kemal Rüzgar, 12'de Samudio ve 15'te Tunay Torun'un muhteşem golüylerakibini 3-0 yendi. Rize adını son 16'ya yazdı.
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