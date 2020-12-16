Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor | Gaziantep FK-Kocaelispor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor... Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Esenler Erokspor'u, bir başka Süper Lig takımı Gaziantep FK ise sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. A Spor'un dönüşümlü yayınladığı karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş: 16.12.2020 12:58 Güncelleme: 16.12.2020 13:56

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkye Kupası'nda 5. tur heyecanı 2 karşılaşmayla sürüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor maçları A Spor'dan dönüşümlü şekilde yayınlanıyor.

CANLI YAYIN

ERZURUM'DA MAÇ ÖNCESİ POZİTİF VAKA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Esenler Erokspor'la karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, mücadele öncesi 1 futbolcu ile 1 yöneticinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Covid-19'a yakalanan isimlerin izolasyona alındığı bildirildi.

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