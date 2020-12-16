Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

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ERZURUM'DA MAÇ ÖNCESİ POZİTİF VAKA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Esenler Erokspor'la karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, mücadele öncesi 1 futbolcu ile 1 yöneticinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Covid-19'a yakalanan isimlerin izolasyona alındığı bildirildi.