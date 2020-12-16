Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5-1 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-GOLLERİ İZLE)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor... Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı olarak ekrana gelen karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Maçtan 5-1 galip ayrılan ev sahibi ekip, kupada bir üst tura adını yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ