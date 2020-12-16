BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.