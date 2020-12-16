Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
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