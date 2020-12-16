Alanyaspor - Adanaspor | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor... Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmayı haberimizden takip izleyebilirsiniz...

Giriş: 16.12.2020 15:58

Süper Lig lideri Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.


ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Berkan, Efkan, Umut, Hasan, Mustafa

Adanaspor: Yaşar, Evren, Donkor, Cenk, Ömer, Tevfik, Serhat, Umut, Eren, Roni, Ozan

ALANYASPOR ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor'un Adanaspor arasında oynanan karşılaşma saat 16.00'dan itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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