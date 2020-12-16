Alanyaspor - Adanaspor | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Süper Lig lideri Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.
ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Berkan, Efkan, Umut, Hasan, Mustafa
Adanaspor: Yaşar, Evren, Donkor, Cenk, Ömer, Tevfik, Serhat, Umut, Eren, Roni, Ozan
ALANYASPOR ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Alanyaspor'un Adanaspor arasında oynanan karşılaşma saat 16.00'dan itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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