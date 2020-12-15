Ziraat Türkiye Kupası'nda şov başlıyor!

A Spor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün 5 karşılaşma ile başlıyor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, bir üst tura adını yazdıracak. Ezeli rakipler F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon ile Süper Lig'de lider olan Alanya, son 16 için sahaya çıkacak. Önceki yıllarda olduğu tüm maçları yayınlanacak olan A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar ve analizler de yer alacak.
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