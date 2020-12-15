Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Yeni Malatyaspor sahasında Hekimoğlu Trabzon FK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK izle, A Spor izle...

Giriş: 15.12.2020 09:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 15 Aralık Salı günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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