Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Yeni Malatyaspor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 15.12.2020 16:57 Güncelleme: 15.12.2020 17:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

GOL:

YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU TRABZON İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Murat, Wallace, Bülent, Zuqui, Ahmed, Mustafa, Olcay, Fofana, Topalli

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Bahadır, Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz, Onur, İsmail, Caner, Can

YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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