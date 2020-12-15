Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
GOL:
YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU TRABZON İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Murat, Wallace, Bülent, Zuqui, Ahmed, Mustafa, Olcay, Fofana, Topalli
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Bahadır, Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz, Onur, İsmail, Caner, Can
YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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