Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı A Spor'da yaşanacak!

Türkiye’nin kupası Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. gün oynanacak 5. tur maçları A Spor’da yayınlanıyor.

Giriş: 15.12.2020 06:50
A Spor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün 5 karşılaşma ile başlıyor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, bir üst tura adını yazdıracak. Ezeli rakipler F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon ile Süper Lig'de lider olan Alanya, son 16 için sahaya çıkacak. Önceki yıllarda olduğu tüm maçları yayınlanacak olan A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar ve analizler de yer alacak.

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Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı A Spor'da yaşanacak!
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