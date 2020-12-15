Kasımpaşa - Muğlaspor | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Muğlaspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Murat Erdoğan yönetiyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 15.12.2020 12:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA MUĞLASPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic

Muğlaspor: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış

KASIMPAŞA MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa - Muğlaspor maçı saaat 13.00'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

15 Aralık Salı:

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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