Kasımpaşa - Muğlaspor | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA MUĞLASPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic
Muğlaspor: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış
KASIMPAŞA MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa - Muğlaspor maçı saaat 13.00'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
15 Aralık Salı:
15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)
17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)
18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)
16 Aralık Çarşamba:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)
17 Aralık Perşembe:
13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)
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