Kasımpaşa - Muğlaspor: 5-0 | ÖZETİ İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller; Alan, Armin Hodzic (2), Yasin Dülger ve Anıl Koç'tan geldi.
Bu sonuçla Kasımpaşa adını son 16 turuna yazdırdı.
GOLLER:
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