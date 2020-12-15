Kasımpaşa - Muğlaspor: 5-0 | ÖZETİ İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Muğlaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 5-0'lık skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 15.12.2020 12:56 Güncelleme: 15.12.2020 14:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller; Alan, Armin Hodzic (2), Yasin Dülger ve Anıl Koç'tan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa adını son 16 turuna yazdırdı.

GOLLER:

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