Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK izle, A Spor izle...

Giriş: 15.12.2020 09:36 Güncelleme: 15.12.2020 09:36

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Bursaspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 18:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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