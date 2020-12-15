Göztepe - Bursaspor | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Göztepe ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...





GÖZTEPE-BURSASPOR İLK 11'LER

Göztepe: Megyeri, Obinna, Mihojevic, Titi, Burekovic, Kubilay, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Tripic, Brown.

Bursaspor: Ataberk, İsmail, Onur, Emirhan, Burak Kapacak, Özer, İsmail, Ali Akman, Furkan, Burak Altıparmak, Batuhan.

GÖZTEPE BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda başlama düdüğü 18.30'da çalan Göztepe-Bursaspor maçı saat 18.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.