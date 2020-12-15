Göztepe - Bursaspor | CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor. Saat 18.30'da başlayan karşılaşmada Göztepe sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 15.12.2020 18:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Göztepe ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...


GÖZTEPE-BURSASPOR İLK 11'LER

Göztepe: Megyeri, Obinna, Mihojevic, Titi, Burekovic, Kubilay, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Tripic, Brown.

Bursaspor: Ataberk, İsmail, Onur, Emirhan, Burak Kapacak, Özer, İsmail, Ali Akman, Furkan, Burak Altıparmak, Batuhan.

GÖZTEPE BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda başlama düdüğü 18.30'da çalan Göztepe-Bursaspor maçı saat 18.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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