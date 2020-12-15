Göztepe Bursaspor: 4-5 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe'te konuk olan Bursaspor gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibini kupa dışına itmeyi başardı. Bursaspor'da genç oyuncu Batuhan Kör attığı 4 golle takımını sırtladı.

Giriş: 15.12.2020 18:53 Güncelleme: 15.12.2020 21:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan 5. tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen ve 90 dakikası 3-3 tamamlanan mücadelede uzatma dakikalarında gülen taraf 5-4'lük skorla Bursaspor olurken, adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Göztepe'nin golleri Brown Ideye, Cuneyt Koz (K.K) ve Ndiaye'den geldi. Konuk ekipte ise Batuhan Kör 4 gol kaydederken, bir golü de Çağatay Yılmaz kaydetti. Öte yandan Göztepe'de Murat Paluli, uzatma dakikalarında hakeme itirazdan dolayı gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

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