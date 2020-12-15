Göztepe Bursaspor: 4-5 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan 5. tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen ve 90 dakikası 3-3 tamamlanan mücadelede uzatma dakikalarında gülen taraf 5-4'lük skorla Bursaspor olurken, adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Göztepe'nin golleri Brown Ideye, Cuneyt Koz (K.K) ve Ndiaye'den geldi. Konuk ekipte ise Batuhan Kör 4 gol kaydederken, bir golü de Çağatay Yılmaz kaydetti. Öte yandan Göztepe'de Murat Paluli, uzatma dakikalarında hakeme itirazdan dolayı gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ