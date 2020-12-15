Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Henüz açıklanmadı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.
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