Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK izle, A Spor izle...

Giriş: 15.12.2020 10:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde GGalatasaray ile Darıca Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: OKAN, OMAR, LUYINDAMA, DONK, E.TAŞDEMIR, ETEBO, BELHANDA, ÖMER, ARDA, SEKIDIKA, ALi YAVUZ

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: ALI ALPER, SAMET, YUSUF, BERAT, SELMAN, METIN, H. İBRAHIM, ÇAĞRI, NEBI, BAHA, ERDEM

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