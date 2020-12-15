Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar, 3. Lig temsilsini mağlup edip yoluna devam etmek isterken konuk ekip güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmak istiyor. Müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 15.12.2020 19:32 Güncelleme: 15.12.2020 20:57

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı saat 21:00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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