Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...





GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı saat 21:00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.