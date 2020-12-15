Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3 Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı.

BARTUĞ ELMAZ'IN ŞANSSIZLIĞI

Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi.

İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı.

Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.



FATİH TERİM'DEN ROTASYON

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.

Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener'in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

14. dakikada sol taraftan Belhanda'ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan'dan seken topu alan Ali Yavuz Kol'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada Arda Turan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika'ya Mahmuthan Acar'ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan'ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.



56. dakikada altıpas içerisinden topu alan Arda Turan'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.



70. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.



85. dakikada Nebi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.