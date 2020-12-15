Çaykur Rizespor - Eskişehirspor | CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor. Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi mağlup eden Çaykur Rizespor, evinde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 15.12.2020 14:57 Güncelleme: 15.12.2020 15:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

RİZESPOR 11'İ: Tarık, Onur, Selim, Talbi, Alberk, Yasin, Jovancic, Tunay, Samudio, Mithat, Kemal

ESKİŞEHİRSPOR11'İ: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt, Erdal, Tolga, Furkan B., Furgan P., Onur, Alimi, Sholaja

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı saat 15.00'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

15 Aralık Salı:

17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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