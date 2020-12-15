Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: 3-0 | MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Rizespor, evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Çaykur Rizespor - Eskişehispor maçının gollerini haberimziden izleyebilirsiniz...

Giriş: 15.12.2020 14:57 Güncelleme: 15.12.2020 17:11

Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Didi Stadyumunda kozlarını paylaştı.

A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadeleden Rizespor, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri 5. dakikada Kemal Rüzgar, 12. dakikada Samudio, 15. dakikada Tunay'dan geldi.

Bu sonuçla Rizespor, son 16 turuna adını yazdıran ekip oldu.

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