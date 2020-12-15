Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Didi Stadyumunda kozlarını paylaştı.
A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadeleden Rizespor, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri 5. dakikada Kemal Rüzgar, 12. dakikada Samudio, 15. dakikada Tunay'dan geldi.
Bu sonuçla Rizespor, son 16 turuna adını yazdıran ekip oldu.
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