TFF Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programını duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda oynanacak müsabakaların programını duyurdu. Buna göre Galatasaray 15 Aralık Salı, Trabzonspor ile Fenerbahçe 16 Aralık Çarşamba ve Beşiktaş 17 Aralık Perşembe günü sahaya çıkacak.

Giriş: 14.12.2020 11:22

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. turda maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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