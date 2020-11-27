Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan kura çekiminde Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu ile; Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor ile; Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği ile ve Trabzonspor da Adana Demirspor ile eşleşti.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ:
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR
YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR
ANTALYASPOR - BOLUSPOR
KONYASPOR - ALTINORDU
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR
Ç. RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU
GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ
ALANYASPOR - ADANASPOR
GÖZTEPE - BURSASPOR
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR
BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR
MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
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