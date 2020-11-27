Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan kura çekiminde Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu ile; Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor ile; Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği ile ve Trabzonspor da Adana Demirspor ile eşleşti.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ:

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR

ANTALYASPOR - BOLUSPOR

KONYASPOR - ALTINORDU

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR

Ç. RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU

GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ

ALANYASPOR - ADANASPOR

GÖZTEPE - BURSASPOR

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR

MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.