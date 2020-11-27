Devler de oyuna giriyor!

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da 14.30'da yapılacak. Kupaya bu turda büyük takımlar da dahil olacak.

Giriş: 27.11.2020 06:50

Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak. Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

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