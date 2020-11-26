Ziraat Türkiye Kupası'nda heyean 11 karşılaşma ile sürdü

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Yeni Malatyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Süper Lig ekibi, rahat götürdüğü maçı 2-0 kazanarak adını 5. tura yazdırdı. 52. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın sağdan yerden gönderdiği topa Umut Bulut dokundu: 1-0. 90+4'te Youssouf'un kafayla uzaklaştırdığı topa koşan Benjamin Tetteh savunma arkasında aşırtma vuruşu yaptı: 2-0.

HATAYSPOR VEDA ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.

GAZİANTEP FK FARKA KOŞTU

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

ANTALYASPOR 2 GOLLE TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, Misli.com 2. Lig takımlarından Pendikspor'u 2-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

ÇORUM ÇIKAMADI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum FK, 17 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiği için Altınordu maçına çıkamadı. TFF'nin aldığı karar gereği maçı hükmen kazanan Altınordu, 5. tura adını yazdırdı.

TARSUS İY BASKIN YAPTI

2. LİG Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu, TFF 1. Lig'in güçlü ekibi İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Tarsus'ta 20. dakikada İbrahim Hırçın takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıkan golü kaydetmeyi başardı.

ESKİŞEHİR MORAL BULDU

TFF 1. Lig'de galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda morallendi. 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u ağırlayan kırmızı-siyahlılar 49. dakikada Alimi ve 83. dakikada Bedirhan'ın penaltıdan golleriyle 2-0 kazandı. Es-Es, 3. turda Cizre'yi 3-2 yenmişti ve bu sezon 2. kez kazandı.

ADANA DEMİRSPOR 4 GOLLE ÜST TURDA

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

DARICA'DAN BANDIRMA'YA ŞOK

3. Lig 4. Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Bandırma'yı 1-0 yenerek sürpriz bir sonuç elde etti. 40. dakikada Nebi Tiryakioğlu'nun sayısıyla rakibini eleyen sarı-yeşilliler adını 5. tura yazdırmayı başardı.

TUZLASPOR ŞOV YAPTI

ZiraatTürkiye Kupası 4. turunda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 3. Lig 4. Grup temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'u farklı geçti. Mavi-beyazlılar; Sarr, Aosman, Vedat, Ahmet ve Özgür'ün golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti. Sultanbeyli'nin tek sayısı Serhat'tan geldi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN GOL ŞOV

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Uşakspor'u 6-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

İŞTE SONUÇLAR:

Yeni Malatyaspor 2 - 0 Etimesgut Belediyespor

Ankara Keçiörengücü 1 - 2 Kocaelispor

Tuzlaspor 5 - 1 Sultanbeyli Bld.

Bandırmaspor 0 - 1 Darıca Gençlerbirliği

İstanbulspor 0 - 1 Tarsus İdman Yurdu

Eskişehirspor 2 - 0 Kastamonuspor

Hatayspor 2 - 2 Karacabey Belediyespor

Gaziantep FK 3 - 0 Serik Belediyespor

Antalyaspor 2 - 0 Pendikspor

Adana Demirspor 4 - 1 Afjet Afyonspor

Çaykur Rizespor 6 - 0 Uşak Spor