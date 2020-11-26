Ziraat Türkiye Kupası | Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Kayserispor, sahasında Hekimoğlu Trabzon FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 26.11.2020 09:57 Güncelleme: 26.11.2020 17:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor.

KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

GOL | Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon

GOL | Kayserispor 1-1 Hekimoğlu Trabzon

GOL | Kayserispor 2-1 Hekimoğlu Trabzon

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