Ziraat Türkiye Kupası | Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor.
KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.
GOL | Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-1 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 2-1 Hekimoğlu Trabzon
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