TFF açıkladı! İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kuralarının çekileceği tarih

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur'unun kura çekiminin, 27 Kasım Cuma günü yapılacağını duyurdu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu turnuvada, 5. tur kura çekimine geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir gibi Süper Lig ekipleri de katılacak. Kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Federasyonunun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda 27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer alacak.

Kupa statüsünün 2A-d maddesinde belirtildiği üzere 32 takımdan 16'sı kurada seri başı olacak ve maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak. Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekimi, Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak.