Kupada 4. Tur finali!

Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak birbirinden zorlu 5 karşılaşmayla sona erecek. Tamamının A Spor'dan yayımlanacağı müsabakalar Süper Lig ekipleriyle 2. Lig takımları arasında geçecek. 13.00'te Erzurumspor, Ankara Demir'i; 15.00'te Kasımpaşa, Erzincan'ı konuk edecek. 17.00'de Kayserispor, Hekimoğlu Trabzonspor'u; 19.00'da Konyaspor, Manisa FK'yı ağırlayacak. Kupada perde 21.00'de oynanacak Göztepe-Kırklareli maçıyla kapanacak. Kupada 5. tur 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde olacak.
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