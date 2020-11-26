Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Konyaspor sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Ziraat Türkiye Kupası

Giriş: 26.11.2020 10:05 Güncelleme: 26.11.2020 18:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Konyaspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Manisa FK maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER
KONYASPOR: Ozan Can, Ahmet Çalık, Uğur, Alper, Skubic, Oğuz Kaan, Hurtado, Musa, Daci, Eduok, Miya

MANİSA FK: Yusuf, Çağrı, Ömer, Yiğit, Ferhat, Mehmet Güven, Berkan, Erhan, Mehmet, Tayyib, Volkan

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