Konyaspor Manisa FK maçı CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları tüm hızıyla devam ediyor... Günün en önemli maçlarından biri Konya'da oynanıyor. Anadolu'nun güçlü kulüplerinden Konyaspor, evinde Manisa FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 26.11.2020 18:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Konyaspor ile Manisa FK kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Manisa FK maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
KONYASPOR: Ozan Can, Ahmet Çalık, Uğur, Alper, Skubic, Oğuz Kaan, Hurtado, Musa, Daci, Eduok, Miya

MANİSA FK: Yusuf, Çağrı, Ömer, Yiğit, Ferhat, Mehmet Güven, Berkan, Erhan, Mehmet, Tayyib, Volkan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Konyaspor Manisa FK maçı CANLI izle
Ziraat Türkiye Kupası | Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa 24 Erzincanspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)
TFF açıkladı! İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kuralarının çekileceği tarih
BB Erzurumspor 3-2 Ankara Demirspor | MAÇ SONUCU (ZTK maç özeti izle)
BİZE ULAŞIN