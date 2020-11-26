Konyaspor Manisa FK maçı CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Konyaspor ile Manisa FK kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...
KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Manisa FK maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Ozan Can, Ahmet Çalık, Uğur, Alper, Skubic, Oğuz Kaan, Hurtado, Musa, Daci, Eduok, Miya
MANİSA FK: Yusuf, Çağrı, Ömer, Yiğit, Ferhat, Mehmet Güven, Berkan, Erhan, Mehmet, Tayyib, Volkan
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