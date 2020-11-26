Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.