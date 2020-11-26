Kayserispor Hekimoğlu Trabzon: 3-3 | Ziraat Türkiye Kupası Maç Özeti | Penaltılar (3-4)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur heyecanı devam ediyor... Günün önemli maçlarından birinde Kayserispor, evinde Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi.
Kayserispor adına goller 12' 83' Kvrzic, 85' Kanga'dan geldi. Hekimoğlu Trabzon'un golleriyse 10' 25' 34' Batuhan Karadeniz'den geldi.
Penaltı atışları sonrası turlayan taraf Hekimoğlu Trabzon oldu.
GOL | Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-1 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 2-1 Hekimoğlu Trabzon
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