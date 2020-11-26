Kayserispor Hekimoğlu Trabzon: 3-3 | Ziraat Türkiye Kupası Maç Özeti | Penaltılar (3-4)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları oynanıyor. Gollerin yağmur gibi geldiği Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon maçında 120 dakika 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışları sonunda kazanan ve bir üst tura çıkan taraf Hekimoğlu Trabzon oldu.

Giriş: 26.11.2020 09:57 Güncelleme: 26.11.2020 20:11

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur heyecanı devam ediyor... Günün önemli maçlarından birinde Kayserispor, evinde Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi.

Kayserispor adına goller 12' 83' Kvrzic, 85' Kanga'dan geldi. Hekimoğlu Trabzon'un golleriyse 10' 25' 34' Batuhan Karadeniz'den geldi.

Penaltı atışları sonrası turlayan taraf Hekimoğlu Trabzon oldu.

GOL | Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon

GOL | Kayserispor 1-1 Hekimoğlu Trabzon

GOL | Kayserispor 2-1 Hekimoğlu Trabzon

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