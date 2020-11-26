Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk ediyor. Maça favori olarak çıkan lacivert-beyazlılar, sürprize izin vermeyip adını bir üst tura yazdırmak istiyor. 24 Erzincanspor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 26.11.2020 15:33 Güncelleme: 26.11.2020 15:44

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla sona eriyor. Kupanın iddialı takımlarından Kasımpaşa, evinde 2. Lig temsilcisi 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetiyor.

A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanan karşılaşmanın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Haddadi, Ahmet Oğuz, Tirpan, Brecka, Sadiku, Koomson, Alan, Varga, Aytaç Kara, Yasin Dülger

24 Erzincanspor: Murat, Abdulcebrail, Hakan, Batuhan Yılmaz, Oğuz, Uğur, Ahmet Kaan, Batuhan Salman, Umut, Emre, Ethem

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