Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla sona eriyor. Kupanın iddialı takımlarından Kasımpaşa, evinde 2. Lig temsilcisi 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetiyor.
A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanan karşılaşmanın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Haddadi, Ahmet Oğuz, Tirpan, Brecka, Sadiku, Koomson, Alan, Varga, Aytaç Kara, Yasin Dülger
24 Erzincanspor: Murat, Abdulcebrail, Hakan, Batuhan Yılmaz, Oğuz, Uğur, Ahmet Kaan, Batuhan Salman, Umut, Emre, Ethem
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