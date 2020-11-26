Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kırklarelispor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
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