Göztepe Kırklarelispor maçı CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları tüm hızıyla devam ediyor... Günün en önemli maçlarından biri İzmir'de oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Göztepe 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor'u sahasında ağırlıyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 26.11.2020 20:58

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

GÖZTEPE-KIRKLARELİSPOR İLK 11'LER

GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Titi, Burekovic, Kubilay, Efe, Mossoro, Burak, Tripic, Napeleoni

KIRKLARELİSPOR: Kubilay, Serkan, İbrahim, Emre, Kubilay Akyüz, Yuns Emre, Mert, Hamza, Emre, M.Sercan, Davut

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