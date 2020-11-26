Göztepe Kırklarelispor maçı CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...
GÖZTEPE-KIRKLARELİSPOR İLK 11'LER
GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Titi, Burekovic, Kubilay, Efe, Mossoro, Burak, Tripic, Napeleoni
KIRKLARELİSPOR: Kubilay, Serkan, İbrahim, Emre, Kubilay Akyüz, Yuns Emre, Mert, Hamza, Emre, M.Sercan, Davut
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.