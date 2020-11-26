Göztepe Kırklarelispor: 2-0 maçı ÖZET izle | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2 gollü üstünlüğü ile tamamlandı.
Göztepe'nin ilk golü 83. dakikada Halil Akbunar'dan gelirken, 90+4. dakikada Guilherme kullandığı penaltı vuruşuyla karşılaşmanın skorunu belirledi. İzmir ekibi bu skorla adını 5. tura yazdıran taraf oldu.
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