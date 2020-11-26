Göztepe Kırklarelispor: 2-0 maçı ÖZET izle | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları tüm hızıyla devam ediyor... Günün en önemli maçlarından biri İzmir'de oynandı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor'u sahasında ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Giriş: 26.11.2020 20:58 Güncelleme: 26.11.2020 23:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2 gollü üstünlüğü ile tamamlandı.

Göztepe'nin ilk golü 83. dakikada Halil Akbunar'dan gelirken, 90+4. dakikada Guilherme kullandığı penaltı vuruşuyla karşılaşmanın skorunu belirledi. İzmir ekibi bu skorla adını 5. tura yazdıran taraf oldu.

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