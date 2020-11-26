Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ankara Demirspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Ankara Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş: 26.11.2020 12:55 Güncelleme: 26.11.2020 13:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turun son gününün ilk karşılaşmasında, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında başkent temsilcisi Ankara Demirspor'u konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan kritik mücadelenin canlı yayını haberimizde...

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MAÇIN 11'LERİ

BB Erzurumspor: Batuhan, Hamroun, Ömer, Emrah, Boumal, Osman, Schwechlen, Hasan, Teikeu, Cenk Ahmet, Sadiku

Ankara Demirspor: Bahadır, Ahmet, Rahmi, Hüseyin, K. Hakan, Ayberk, Mustafa, Hakan, Turan, Okan, Süleyman

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