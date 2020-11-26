Antalya turladı

Ersun Yanal ile çıkışa geçen Antalyaspor, kupada da yoluna devam ediyor... A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Pendikspor'u ağırlayan kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı Fredy'nin golü ile 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Antalyaspor, Podolski'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Jahovic ile değerlendirdi ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. Ersun Yanal ile üs üste ikinci galibiyetini elde eden Akdeniz ekibi, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yazdırdı.

ÇORUM ÇIKAMADI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum FK, 17 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiği için Altınordu maçına çıkamadı. TFF'nin aldığı karar gereği maçı hükmen kazanan Altınordu, 5. tura adını yazdırdı.



TARSUS İY BASKIN YAPTI

2. LİG Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu, TFF 1. Lig'in güçlü ekibi İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Tarsus'ta 20. dakikada İbrahim Hırçın takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıkan golü kaydetmeyi başardı.



ESKİŞEHİR MORAL BULDU

TFF 1. Lig'de galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda morallendi. 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u ağırlayan kırmızı-siyahlılar 49. dakikada Alimi ve 83. dakikada Bedirhan'ın penaltıdan golleriyle 2-0 kazandı. Es-Es, 3. turda Cizre'yi 3-2 yenmişti ve bu sezon 2. kez kazandı.

GAZİANTEP RAHAT GEÇTİ

Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan Gaziantep FK, kupada da yoluna devam etti. Serik Belediyespor'u ağırlayan kırmızı siyahlılar maçı 3-0 kazandı. Golleri 20'de Andre, 72'de Mirallas ve 76'da Muhammet Demirci kaydetti.

DARICA'DAN BANDIRMA'YA ŞOK

3. Lig 4. Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Bandırma'yı 1-0 yenerek sürpriz bir sonuç elde etti. 40. dakikada Nebi Tiryakioğlu'nun sayısıyla rakibini eleyen sarı-yeşilliler adını 5. tura yazdırmayı başardı.



TUZLASPOR ŞOV YAPTI

ZiraatTürkiye Kupası 4. turunda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 3. Lig 4. Grup temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'u farklı geçti. Mavi-beyazlılar; Sarr, Aosman, Vedat, Ahmet ve Özgür'ün golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti. Sultanbeyli'nin tek sayısı Serhat'tan geldi.

MALATYA'DA FORVET KONUŞTU

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Yeni Malatyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Süper Lig ekibi, rahat götürdüğü maçı 2-0 kazanarak adını 5. tura yazdırdı. 52. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın sağdan yerden gönderdiği topa Umut Bulut dokundu: 1-0. 90+4'te Youssouf'un kafayla uzaklaştırdığı topa koşan Benjamin Tetteh savunma arkasında aşırtma vuruşu yaptı: 2-0.