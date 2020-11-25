Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyaspor 2-0 Etimesgut Belediyespor maçı GOLLERİ İZLE

Türkiye Kupası 4. Tur maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Yni Malatyaspor'a turu getiren golleri ise 52. dakikada Umut Bulut ile 90+4'te Tetteh kaydetti.
GOL | Yeni Malatyaspor 1-0 Etimesgut Belediyespor
GOL | Yeni Malatyaspor 2-0 Etimesgut Belediyespor
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan Jetmir Topalli'nin ortasında ceza sahası içerisinde Umut Bulut iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.
53. dakikada Yeni Malatyaspo'da sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bulut, topu ağlara gönderdi. 1-0
57. dakikada sol taraftan Ahmed Ildız'ın kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu Chebake'nin şutu az farkla auta çıktı.
90. dakikada Yeni Malatyaspor'da Youssuf'un kafayla gönderdiği topla hareketlenen Benjamin Tetteh, durumu 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0
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